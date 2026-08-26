‼️🇷🇺🇺🇦Российская ДРГ расправилась в Дружковке с группой операторов БПЛА ▪️Подробности сообщают украинские военные.
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‼️🇷🇺🇺🇦Российская ДРГ расправилась в Дружковке с группой операторов БПЛА ▪️Подробности сообщают украинские военные.
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