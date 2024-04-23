Московская железная дорога присоединилась к экоакции

Железнодорожники столичной магистрали приняли участие в экологической акции «Зеленая весна — 2024». Она стартовала 20 апреля на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» и продлится до 30 июня.