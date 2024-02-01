Андрей Травников: Ваш самый важный клиент – это жители города

Во время сегодняшней сессии законодательного собрания, посвященной перерасчёту за коммунальные услуги из-за аварий на теплосетях на левом берегу Новосибирска губернатор подчеркнул, что теплоснабжающая организация должна уделять особое внимание интересам своих потребителей.
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