Неожиданная помощь: указ подписан, уже с 1 октября за пенсионеров дети и супруги получат возмещение потраченных денег Ольга БезродняяДля пенсионеров, у которых есть дети или супруги, подготовлен приятный сюрприз — теперь они смогут помогать своим семьям, а расходы на лекарства или медицинские услуги в аптеке или больнице будут возмещены.