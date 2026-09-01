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Царьград

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Медведи сорвали День знаний: в Иркутской области линейки перенесли из-за хищников

Медведи сорвали День знаний: в Иркутской области линейки перенесли из-за хищников

В Слюдянском районе Иркутской области начали действовать настоящие «медвежьи» порядки.Из-за участившихся случаев выхода хищников в населенные пункты власти были вынуждены отменить все торжественные мероприятия на открытом воздухе, включая школьные линейки 1 сентября.

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