В Британии рассказали, как провал наступления ВСУ повлиял на Зеленского

Провал контрнаступления ВСУ сломил президента Украины Владимира Зеленского, пишет Telegraph. По данным издания, на это также повлиял конфликт президента с главкомом украинской армии Валерием Залужным, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии