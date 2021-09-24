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В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение темпов заболеваемости коронавирусом осенью

В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение темпов заболеваемости коронавирусом осенью

Заболеваемость коронавирусом в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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