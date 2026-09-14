ГУ МВД сообщает: пенсионер погиб в Иркутской области от нападения медведя

В Иркутской области пенсионер из села Алымовка, отправившись в лес за грибами, погиб от рук медведя. Родные и охотники нашли его тело и технику, а хищник был ликвидирован.
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