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Музей Победы представит фотовыставку о героях СВО

Музей Победы представит фотовыставку о героях СВО

В Музее Победы 20 февраля откроется фотовыставка о героях СВО, передает пресс-служба учреждения. Выставка информагентства РИА Новости посвящена ратному подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции.

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