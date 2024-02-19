Музей Победы представит фотовыставку о героях СВО

В Музее Победы 20 февраля откроется фотовыставка о героях СВО, передает пресс-служба учреждения. Выставка информагентства РИА Новости посвящена ратному подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции.
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