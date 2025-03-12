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Pais: армия Украины потеряла связь с группировкой ВСУ в Курской области

Pais: армия Украины потеряла связь с группировкой ВСУ в Курской области

Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь в беседе с журналистом газеты Pais сообщил о потере связи между командованием ВСУ и украинскими подразделениями, вторгшимися на территорию Курской области.

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