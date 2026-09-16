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Царьград

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Мурадян: русские копят на 6-месячную подушку безопасности

Мурадян: русские копят на 6-месячную подушку безопасности

Гарри Мурадян отметил, что среднее время поиска работы в России составляет 5,5 месяцев. Жители начали копить на увольнение, каждый четвертый создает финансовую подушку.

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