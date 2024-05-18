Российские ученые разработали гель для восстановления костей после осколочных и пулеметных ранений

Научный прорыв в области медицины произошел благодаря сотрудникам Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), которые разработали уникальный гель для восстановления костей после осколочных или пулеметных ранений.
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