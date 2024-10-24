Сергей Семак: "Максим Глушенков не сыграет против "Локомотива"

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке к матчу с московским «Локомотивом», который в этом сезоне конкурирует с петербургской командой за титул чемпиона Наставник чемпионов России сообщил, что Максим Глушенков не сможет принять участие в предстоящей встрече.
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