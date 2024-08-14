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В Петербурге стартовала «горячая линия» во вопросам качества товаров для школы

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу 14 августа, с сегодняшнего дня по 25 августа открыта "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей.

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