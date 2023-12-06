«Яндекс Музыка» объявил о добавлении функции донатов для артистов

Музыкальный сервис «Яндекс Музыка» (входит в подписку «Яндекс Плюс») добавит возможность денежных пожертвований от пользователей (донатов) с 6 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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