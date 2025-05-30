Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Интересно узнать,а что думает ужу 25 лет Путин по этому поводу?Депутат Обухов: в...
  • Евгений Алексеенко
    Верховному не до народа,он за 25 лет правления страну превратил в свою вотчину,идеология у него только одна,сколько е...Не любит народ п...
  • 341662 Торшина
    Народ это понимает, а ВЛАСТИ ЧТО, не понимают!!!???🤔🤔🤔Депутат Обухов: в...

Депутат Обухов: в стране идет не трудовая миграция, а народозамещение

Депутат Обухов: в стране идет не трудовая миграция, а народозамещение

Телеканал 360 Система адаптации мигрантов в России сегодня не работает. Основная причина — нежелание самих мигрантов интегрироваться в общество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
... с тихого согласия наших &quot;патриотичных&quot; властей...
Ответить
5 час.
341662 Торшина
Народ это понимает, а ВЛАСТИ ЧТО, не понимают!!!???🤔🤔🤔
Ответить
13 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
Интересно узнать,а что думает ужу 25 лет Путин по этому поводу?
Ответить
1 мин.
наверх