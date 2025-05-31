В ГД объяснили необходимость отключения горячей воды в летний период

Ежегодное отключение горячей воды в домах в период с мая по сентябрь необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов, рассказал 31 мая зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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