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«Брехня»: Дерипаска оспорил радужные перспективы доллара

«Брехня»: Дерипаска оспорил радужные перспективы доллара

Предприниматель Олег Дерипаска раскритиковал статью Financial Times, в которой финансисты утверждают, что гегемонии доллара ничего не угрожает и в ближайшие 10 лет его доля в глобальных расчетах и резервах центробанков сократится лишь на 6%.

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