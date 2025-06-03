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Царьград

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Вынесен приговор: ракетоносец "Серпухов" поджег старшина – заукраинец

Вынесен приговор: ракетоносец "Серпухов" поджег старшина – заукраинец

Старшина Терехов дезертировал, но заочно приговорен судом к пожизненному сроку.В апреле 2024 года моряк малого ракетного корабля "Серпухов" из состава Балтийского флота совершил измену и поджег рубку судна.

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