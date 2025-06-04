Запорожская область вновь обесточена

Администрация Запорожской области заявила, что российский регион вновь оказался обесточен. «В настоящее время на территории Запорожской области отсутствует электроснабжение», — говорится в Telegram администрации.
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