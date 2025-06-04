RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Лечить лидеров Европы током надо.Дело ворбще не в зарплатах на которые мы работаем.Крадут целые страны,что бы нас тащ...Дизен вспомнил сл...
  • Eduard
    Зеля может и не скакал на Майдане,но его подкупили,что ещё хуж.Поэтому все кто угодно жизнями украинцев играет,потому...«Кто вообще ведёт...
  • Харченко Александр
    Плотно свернуть и сунуть Келлогу в зад те санкцииПеллегрини назвал...

Запорожская область вновь обесточена

Запорожская область вновь обесточена

Администрация Запорожской области заявила, что российский регион вновь оказался обесточен. «В настоящее время на территории Запорожской области отсутствует электроснабжение», — говорится в Telegram администрации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх