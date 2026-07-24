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Царьград

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Мафия в Италии использует кошек как живые факелы для поджога лесов

Мафия в Италии использует кошек как живые факелы для поджога лесов

Поджог котами: итальянская мафия изобрела жестокий способ захвата земель.В итальянской Калабрии лесные пожары, охватившие юг страны, возникают не только из-за аномальной жары.

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