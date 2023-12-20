Крымские дети отправили новогодние подарки в зону СВО

Крымские школьники и учителя собрали для военных сладкие презенты и открытки с благодарностями. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщила руководитель общественной организации «Матери Крыма — Солдатам Отечества» Екатерина Артёмина.
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