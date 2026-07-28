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Газета.ру

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Корабль Франции 17 раз выстрелил в сторону судна теневого главы МВД Британии

Корабль Франции 17 раз выстрелил в сторону судна теневого главы МВД Британии

Теневой глава МВД Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп заявил, что французский военный корабль произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого он находился.

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