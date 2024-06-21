Как преодолеть водный дефицит в Казахстане?

Аналитический портал Spik.kz опубликовал недавно стресс-рейтинг Восточного Казахстана. Одной из главных угроз трем областям региона названы «риски для стабильного водоснабжения всех трех областей как вследствие износа коммунальных сетей, так и по причине действий Китая в бассейне реки Черный Иртыш.