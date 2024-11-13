Мария Захарова заявила о возможном конфликте с НАТО в случае атак Киева по РФ

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Москва рассматривает возможное разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вовлечение стран НАТО в открытый военный конфликт, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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