Суд во Владивостоке приговорил американского военного к 3 годам и 9 месяцам колонии

Суд приговорил американского военного Гордона Блэка, обвиняемого в краже у своей бывшей подруги из Владивостока 10 тысяч рублей, а также в буйстве и угрозе убийством, к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.
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