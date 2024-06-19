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Суд во Владивостоке приговорил американского военного к 3 годам и 9 месяцам колонии

Суд во Владивостоке приговорил американского военного к 3 годам и 9 месяцам колонии

Суд приговорил американского военного Гордона Блэка, обвиняемого в краже у своей бывшей подруги из Владивостока 10 тысяч рублей, а также в буйстве и угрозе убийством, к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

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