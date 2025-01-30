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Меркурис назвал неожиданную причину, по которой Зеленский даже и думать боится об отступлении

Меркурис назвал неожиданную причину, по которой Зеленский даже и думать боится об отступлении

Названа необычная причина отказа Зеленского отступать – все дело в его образовании.Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал о необычной причине, по которой президент Украины Владимир Зеленский не готов обсуждать отступление украинских войск в зоне боевых действий.

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