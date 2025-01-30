Названа необычная причина отказа Зеленского отступать – все дело в его образовании.Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал о необычной причине, по которой президент Украины Владимир Зеленский не готов обсуждать отступление украинских войск в зоне боевых действий.
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