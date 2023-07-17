Volkswagen на молдавских номерах сбил 11-летнего велосипедиста в Колпино

На улице Веры Слуцкой в Колпино школьник на велосипеде попал под колеса Volkswagen. На немецкой иномарке были молдавские номерные знаки, а сам водитель только за 2023 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
На улице Веры Слуцкой в Колпино школьник на велосипеде попал под колеса Volkswagen. На немецкой иномарке были молдавские номерные знаки, а сам водитель только за 2023 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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