Журналист:Вы бы согласились на мирное соглашение, которое замораживает всё в том виде, в каком оно находится прямо сейчас, при котором вы по-прежнему сохраняете 75% или более территории своей страны, независимо от того, как всё началось? Вы бы согласились на нынешнее положение дел?Зеленский: Да, прямо сейчас мы должны заморозить ситуацию, и я думаю, что это реальный способ закончить этот конфликт.
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Никакой заморозки, только полная капитуляция с передачей России всех русских городов, включая Киев, который был выкуплен у Речи Посполитой еще Софьей Алексеевной в 1686 году. Согласно подписанному тогда Договору о "Вечном мире", к России переходили и Левобережная Украина, Запорожье, Чернигово-Северская земля и Смоленск.
Надо же какой щедрый.