Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Женщину оттаскали за волосы за жалобу на неубранный снег. Виноваты Селимхан и Нажмудин?

Женщину оттаскали за волосы за жалобу на неубранный снег. Виноваты Селимхан и Нажмудин?

Царьград На Урале "южные гости" избили женщину за жалобу на плохую уборку снега, а местные власти предпочли поверить нападавшим, а не пострадавшей русской женщине.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Так плюнул, убивают. Насилуют и торгуют наркотой не Ивановы, Петровы, Сидоровы. А джамшуды, мастурбеки, которых беспрепятственно допускает наша коррумпированная власть.
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6 час.
Mихаил Р
Так посмотрите последнюю встречу Путина с Эмомали Рахмоном на сайте кремля, где Путин обещает и новых льгот и преференций для приезжающих из дружественного Таджикистана. А дебилов у нас и своих хватает. У нас вчера местные школьники - дебилы, в масках деда-мороза, ворвались и расхерачили фруктовый киоск, избили продавца и скрылись.
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6 час.
213
Россия окончательно превращается в планету обезьян!
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5 час.

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