Женщину оттаскали за волосы за жалобу на неубранный снег. Виноваты Селимхан и Нажмудин?

Так плюнул, убивают. Насилуют и торгуют наркотой не Ивановы, Петровы, Сидоровы. А джамшуды, мастурбеки, которых беспрепятственно допускает наша коррумпированная власть.

Mихаил Р

Так посмотрите последнюю встречу Путина с Эмомали Рахмоном на сайте кремля, где Путин обещает и новых льгот и преференций для приезжающих из дружественного Таджикистана. А дебилов у нас и своих хватает. У нас вчера местные школьники - дебилы, в масках деда-мороза, ворвались и расхерачили фруктовый киоск, избили продавца и скрылись.