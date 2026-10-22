Газпромбанк повысил ставки на 0,2 п.п., банк «Дом РФ» — на 0,5 п.п., ПСБ — на 0,44 п.п. Средняя ставка по ипотечным программам крупнейших банков к середине октября достигла примерно 18,7–18,8% годовых.
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