Над Ивановской областью были сбиты семь украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ С 08:00 до 09:40 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии