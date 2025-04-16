НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • дмитрий чагин
    Главная ошибка в ЕГЭ - это наше министерство образования!Перечислены главн...
  • Олег Поветьев
    По телевизору продают включите и посмотрите!В Госдуме предлож...
  • Misha Glusch
    можно вопрос? кода они закончатся то, хохлы эти?ВСУ потеряли за с...

Над Ивановской областью были сбиты семь украинских БПЛА

Над Ивановской областью были сбиты семь украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ С 08:00 до 09:40 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх