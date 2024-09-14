Дермоидная киста яичника – симптомы заболевания и методы лечения Тамара АрноДермоидная киста яичника – образование, формируемое преимущественно с правой стороны, и представляющее толстостенную капсулу с желеобразным составляющим.
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