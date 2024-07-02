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Демократы официально выдвинут Байдена кандидатом в июле, сообщает Bloomberg

Демократы официально выдвинут Байдена кандидатом в июле, сообщает Bloomberg

Июльская встреча Национального комитета станет формальным подтверждением.Национальный комитет Демократической партии США рассмотрит возможность официального выдвижения Джо Байдена кандидатом на президентских выборах 21 июля.

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