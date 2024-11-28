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Центробанк больше не покупает валюту

Центробанк больше не покупает валюту

В связи с падением курса до 114 рублей за доллар вечером 27 ноября Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке до конца года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

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