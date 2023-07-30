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Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак, также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершает рискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастье само идет к нему в руки.

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