Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак, также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершает рискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастье само идет к нему в руки.