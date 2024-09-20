Двоюродная сестра просит поддержки, а тетка звонит и умоляет вразумить дочь: «Ну какая ей самостоятельность, она больной человек!»— …В общем, решила она поменять жизнь, не знает только, с чего начать! – рассказывает про двоюродную сестру тридцатитрехлетняя Варвара.