«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию

Гарибян Сусанна

А почему не показать личики этих актёров? Народ должен знать "героев" позорящих свою нацию? Я думаю и православные и мусульмане со мной согласятся, это позорище для нас, что наши дети опускаются так низко, надо наказывать и построже. Выпороть бы их прилюдно, чтобы другим был урок, а им памятка на всё время. Если бога не боятся, пусть срама испугаются.