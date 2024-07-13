Россия с каждым днём становится всё привлекательней и привлекательней для попадающих в неё любыми путями вольных мигрантов.
«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию
Комментарии
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Юрий Докучаев
МИГРАНТОВ ОТПРАВЛЯТ НА ОСТРАВА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ НА РАБОТЫ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ НА КОНТИНЕНТ!!! ТРУПЫ НЕ ЗАХОРАНИВАТЬ, А ВЫВОЗИТЬ В МОРЕ НА КОРМ ОЫБАМ!
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11 час.
Гарибян Сусанна
А почему не показать личики этих актёров? Народ должен знать "героев" позорящих свою нацию? Я думаю и православные и мусульмане со мной согласятся, это позорище для нас, что наши дети опускаются так низко, надо наказывать и построже. Выпороть бы их прилюдно, чтобы другим был урок, а им памятка на всё время. Если бога не боятся, пусть срама испугаются.
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10 час.
виктор климахин
После них все сыпется и рушится и нахрена такие с чуркистана черножопые мигранты чурки исламисты басмачи ИХ только убивать как шакалов и бешенных собак пользы больше будет всем
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7 час.
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