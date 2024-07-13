Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • sylpfide sylpfide
    С каких это пор никаб стал традиционной одеждой мусульман России? Живу в области где одна треть населения мусульмане ...Религия для них п...
  • Владимир
    Да, но степень лицемерства в РПЦ ниже. У мусульман сплошные запреты. Начиная с алкоголя, а сами бухают. Или в одежде....Религия для них п...
  • Юрий Золотарев
    ШАКАЛЫ всегда предавали и будут предавать!! Решение проблемы в том, чтобы повыбивать ВСЕХ шакалов!!РАКЕТНЫЙ СКАНДАЛ ...

«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию

«На стройке работайте сами!»: Мигранты организовали вебкам студию, транслирующую порнографию онлайн. Из России в Азию

Россия с каждым днём становится всё привлекательней и привлекательней для попадающих в неё любыми путями вольных мигрантов.

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Комментарии
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Юрий Докучаев
МИГРАНТОВ ОТПРАВЛЯТ НА ОСТРАВА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ НА РАБОТЫ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ НА КОНТИНЕНТ!!! ТРУПЫ НЕ ЗАХОРАНИВАТЬ, А ВЫВОЗИТЬ В МОРЕ НА КОРМ ОЫБАМ!
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11 час.
Гарибян Сусанна
А почему не показать личики этих актёров? Народ должен знать &quot;героев&quot; позорящих свою нацию? Я думаю и православные и мусульмане со мной согласятся, это позорище для нас, что наши дети  опускаются так низко, надо наказывать и построже. Выпороть бы их прилюдно, чтобы другим  был урок, а им памятка на всё время. Если бога не боятся, пусть срама испугаются.
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10 час.
виктор климахин
После  них   все  сыпется    и  рушится    и  нахрена    такие  с  чуркистана    черножопые     мигранты   чурки  исламисты     басмачи    ИХ   только   убивать    как   шакалов  и  бешенных  собак   пользы  больше  будет   всем
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7 час.

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