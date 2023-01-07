Данки Джоша Харта и Кариса Леверта – лучшие моменты игрового дня НБА

НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшей игровой ночи. Атакующий защитник «Портленда» Джош Харт исполнил мощнейший постер-данк через Криса Дуарте из «Индианы» и попал на вершину рейтинга.
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