Овечкин и Рогов оценили луки певца из Красноярского края на премии RU.TV

Стилисты Александр Рогов и Николай Овечкин обсудили образы звезд на премии RU.TV. Среди приглашенных гостей была группа RASA — ее певец Виктор Поплеев, как и сам Николай Овечкин, родом из Ачинска Красноярского края.
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