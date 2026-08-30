В Орле спасатели освободили женщину от кольца и девочку из колеса велосипеда

В один день, 29 августа, одна жительница Орла не могла снять с пальца кольцо, а другая - вытащить ногу из колеса велосипеда.
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