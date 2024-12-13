Минздрав Приангарья предлагает приравнять медиков к сотрудникам других экстренных службы после ряда нападений на врачей

Министерство здравоохранения Иркутской области подготовило предложения для изменения федерального законодательства, которыми предлагает приравнять определенные группы медиков к сотрудникам других экстренных служб и наделить их правами по защите при угрозе жизни и здоровью.
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