Захарова назвала абсурдом заявления США о расследовании МУС в отношении Израиля

Захарова назвала абсурдной реакцию США на расследование МУС в отношении Израиля Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом и «расслоением сознания» реакцию представителя США на расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий высокопоставленных лиц Израиля в секторе Газа.