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Никитин: Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации

Никитин: Россия не допустит серьезных перерывов в работе гражданской авиации

Россия не допустит значительных перебоев в работе гражданской авиации. Об этом 2 сентября заяил глава Минтранса России Андрей Никитин, комментируя угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.

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