Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Palantir подскочили на 19% ввиду роста выручки на фоне высокого спроса на ИИ

Американская компания Palantir, являющаяся разработчиком программного обеспечения для анализа данных, зафиксировала существенный рост выручки в минувшем квартале, что привело к удорожанию ее акций более чем на 19% в ходе дополнительной сессии, пишет CNBC.

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