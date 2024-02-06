Акции Palantir подскочили на 19% ввиду роста выручки на фоне высокого спроса на ИИ

Американская компания Palantir, являющаяся разработчиком программного обеспечения для анализа данных, зафиксировала существенный рост выручки в минувшем квартале, что привело к удорожанию ее акций более чем на 19% в ходе дополнительной сессии, пишет CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)