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Атакована американская авиабаза в Ираке

Атакована американская авиабаза в Ираке

Официальный представитель Министерства обороны США в четверг, 25 июля, заявил, что был нанесен ракетный удар по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, при этом, потерь среди американских военных нет, – сообщает РИА Новости.

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