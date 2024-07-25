Атакована американская авиабаза в Ираке

Официальный представитель Министерства обороны США в четверг, 25 июля, заявил, что был нанесен ракетный удар по территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, при этом, потерь среди американских военных нет, – сообщает РИА Новости.
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