КУРКИНО

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Дикта́нт (лат. dicto «диктовать» от dicere «говорить») — вид обучения правильному письму для закрепления навыков и пр...Жители Куркина от...

В доме на улице Соловьиная Роща отремонтировали входную дверь

Сотрудники коммунальной службы провели работы по ремонту двери в доме на улице Соловьиная Роща. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники управляющей компании «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх