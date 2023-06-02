В доме на улице Соловьиная Роща отремонтировали входную дверь

Сотрудники коммунальной службы провели работы по ремонту двери в доме на улице Соловьиная Роща. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники управляющей компании «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».
Сотрудники коммунальной службы провели работы по ремонту двери в доме на улице Соловьиная Роща. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники управляющей компании «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».
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