Чонгук признал, что боится потерять дружбу с Ви: «Нашел верного человека, которого не должен отпускать»

Замечали ли вы, что иногда родные люди не могут выразить свое уважение и свое тепло словами и ведут себя отстраненно или холодно? Порой это связано с личными чертами характера человека или невозможностью поговорить откровенно в данный момент, но это вовсе не значит, что человек не любит вас или не ценит.