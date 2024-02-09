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Popcaketv

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

Чонгук признал, что боится потерять дружбу с Ви: «Нашел верного человека, которого не должен отпускать»

Чонгук признал, что боится потерять дружбу с Ви: «Нашел верного человека, которого не должен отпускать»

Замечали ли вы, что иногда родные люди не могут выразить свое уважение и свое тепло словами и ведут себя отстраненно или холодно? Порой это связано с личными чертами характера человека или невозможностью поговорить откровенно в данный момент, но это вовсе не значит, что человек не любит вас или не ценит.

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