Финляндия закрыла доступ к российским архивам

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). 6 сентября стало известно о решении Национального архива Финляндии, которое вызвало шок в академическом сообществе страны: доступ к примерно 1 млн страниц уникальных исторических документов, полученных из России, закрыт до «конца 9999 года».
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