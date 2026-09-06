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Финляндия закрыла доступ к российским архивам

Финляндия закрыла доступ к российским архивам

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). 6 сентября стало известно о решении Национального архива Финляндии, которое вызвало шок в академическом сообществе страны: доступ к примерно 1 млн страниц уникальных исторических документов, полученных из России, закрыт до «конца 9999 года».

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