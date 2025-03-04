Документы для налогового вычета за квартиру: чек-лист для владельцев недвижимости

Покупка квартиры – крупная трата. Но можно вернуть часть средств налоговым вычетом (НВ). Чтобы получить деньги обратно, необходимо сначала собрать нужные документы – подготовили чек-лист с полным перечнем.
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